HSG Plesse: Herber Rückschlag für das Burgenteam

Handball-Oberliga Männer

Backen aufgeblasen: Plesses Jannis Schliesing (links) versucht, den Ball an Nienburgs Kai -Uwe Bergmann vorbeizuzirkeln.

Für die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg riss am Samstagabend die Serie erfreulicher Resultate abrupt: Das Mikolajczyk-Team unterlag am Wurzelbruchweg dem Tabellenvierten HSG Nienburg – selbst in dieser Höhe verdient – mit 28:37 (11:14).