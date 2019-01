Keine Besserung bei TG Münden in Sicht

Braunschweig – Nichts wurde es für die Oberliga-Handballer der TG Münden im Kellerduell beim Tabellenvorletzten MTV Braunschweig mit dem ersten Punktgewinn. Das Spiel endete 21:27 (12:13).

„Wir haben uns wie schon so oft in dieser Saison wieder einmal selbst geschlagen“, zeigte sich Trainer Matthias Linke zutiefst enttäuscht. Eine „insgesamt grausame Partie der Kategorie Not gegen Elend“ habe man zwar bis Mitte der zweiten Halbzeit offen gestalten können, dann aber für eine knappe Viertelstunde völlig den Faden verloren. „In dieser Phase haben wir vorne überhastet abgeschlossen und hinten keinen Zugriff mehr bekommen“, berichtete Linke. Von einem 18:18-Gleichstand (42.) seien die Gastgeber uneinholbar auf 24:19 (54.) davongezogen. Ein ganz schlechtes Zeugnis stellte Linke den beiden Unparteiischen aus. „Die haben es tatsächlich geschafft, in einer sehr fairen Partie eine glatte rote Karte und 17 Zeitstrafen zu verteilen“, sprach der TG-Coach von zahllosen unverständlichen Entscheidungen, die auch beim Publikum für Gelächter gesorgt hätten.

TG Münden: Sonne, Görtler – Grambow 5/1, Mangels 3, Bolse 3, Michalke 3, Kleinschmidt 2, Hartig 2, Pfaffenbach 2, Weinberger 1, Fehling, Schilke.