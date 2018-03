Letzte Jahn-Chance im Derby

Handball-Oberliga Männer: Duderstadt erwartet am Freitag Rosdorf-Grone

+ Bis hierher und nicht weiter: Rosdorfs Hendrik Sievers (rechts) wird von Duderstadts Benjamin Möller „festgemacht“. Foto: zje/gsd

Göttingen. Unter diesen Vorzeichen hat es dieses Derby wohl noch nie gegeben. Gastgeber TV Jahn Duderstadt ist Letzter in der Handball-Oberliga der Männer, Gegner HG Rosdorf-Grone ist Vorletzter. Beide Teams kämpfen verbissen um den Klassenerhalt in der 4. Liga, doch am Ende könnte es sogar beide erwischen – dazu muss man kein allzu großer Experte sein.