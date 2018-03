TG Münden: Erschreckende Schlussphase verhindert Erfolg gegen Lehrter SV

Hannover. Nur ein Tor in den letzten 14 Spielminuten ließen für die Oberliga-Handballer der TG Münden beim Gastspiel in Lehrte keinen Erfolg zu.

Erneut nahm die TG den Kampf an, legte eine Führung vor und stand am Ende doch wieder mit leeren Händen da. Beim Lehrter SV wurde am Samstagabend mit 20:30 (10:9) verloren. Nur gut, dass auch die Konkurrenten im Abstiegskampf aus Duderstadt und Rosdorf die Punkte abgeben mussten.

Im ersten Durchgang wusste besonders der wieder im Vollbesitz seiner Kräfte befindliche Lars Mindermann im Tor zu glänzen. Mit der offensiven Deckung der Gastgeber kam die TG ebenfalls immer besser zurecht. Und so ging es verdient mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Danach wurden die Lehrter, gegen die die TG in der Hinserie mit einem tollen Schlussspurt den ersten Saisonsieg eingefahren hatte, deutlich stärker und gingen in Führung. Doch die TG konterte. Zwei blitzsaubere Tore von Lukas Michalke bescherten den Ausgleich, und Niklas Bolse sorgte in der 40. Minute wieder für eine TG-Führung (16:15).

Als Bonus gab es eine doppelte Zeitstrafe gegen Lehrte, die Münden vier Minuten in Überzahl bescherten. Christian Grambow traf zu Beginn dieser Überzahl und Münden lag zwei Tore vorne. Zu mehr reichte es jedoch nicht und nun Begann ein in dieser Saison wohl noch nicht gesehenes Drama.

Nach dem 19:19 (46.) ging bei den Mündenern alles schief, was schief gehen konnte. Verworfene Siebenmeter und Tempogegenstöße, technische Fehler und weggeworfene Bälle brachten die verwunderten Lehrter immer weiter in Front. „Das war erschreckend“, meinte Trainer Matthias Linke. „45 Minuten haben wir tollen Handball gezeigt und plötzlich hat die Mannschaft das Spielen förmlich eingestellt.“ Nur noch ein Torerfolg in 14 Spielminuten war einfach zu wenig.

TG Münden: Mindermann, Sonne - Grambow 9/4, Fehling 2, Prinz, Bolse 2, Michalke 2, Benda 1, Wiegräfe 1, Schilke 1, Hartig 1, Rentsch 1, Pfaffenbach.