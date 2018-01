Nach 18:18 noch 35:26: HSG Plesse verbrennt TV Jahn Duderstadt

+ Freie Bahn gegen Jahn: Plesses Eicke Gloth (vorne) gegen Duderstadts Justin Brand und Deni Skopic (links). Foto: Jelinek/gsd

Bovenden. Die eigentlich zu erwartende „Brand-Gefahr“ blieb am Freitagabend in der Sporthalle am Wurzelbruchweg aus: Beim 35:26 (17:14)-Sieg des Handball-Oberligisten HSG Plesse-Hardenberg über den TV Jahn Duderstadt fehlte auf Seiten des Gastgebers Christian „Henner“ Brand völlig, und der Duderstädter Justin Brand präsentierte sich deutlich unter Form. HSG-Trainer Dietmar Böning-Grebe fasste nach der Schlusssirene die 60 Minuten zusammen: „Wir haben verdient gewonnen, weil wir uns im Mannschaftssport Handball als die geschlossenere Einheit präsentierten.“ Bei den Eichsfeldern sorgten einzig die Halben - Laszlo Ujvari (links; acht Tore) und Tobias Fritsch (rechts; 7) - dafür, dass der TV Jahn wenigsten 40 Minuten im Spiel blieb.