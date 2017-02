Pleite des TV Jahn in Barsinghausen

Barsinghausen. Eine böse, da niemals erwartete 27:32 (13:14)-Pleite erlebte der TV Jahn Duderstadt beim Tabellenletzten HV Barsinghausen in der Handball-Oberliga.

Zwar konnten die Gäste diese Partie bis vier Minuten vor Schluss beim Stande von 27:27 offen gestalten, doch in der Schlussphase gelang ihnen kein Treffer mehr im Gegensatz zu den Gastgebern, die fünf Tore in Folge erzielten und am Ende das Parkett als Sieger verlassen konnten.

Jahn: Trojanski, Zwengel - N. Grolig 1, Fritsch 4, Schuldes 1, Trojanski, Effenberger 1, V. Grolig 1, Barth 2, Batinovic 2, Kanyo 12. (wg/gsd)