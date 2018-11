Plesse-Gegner Braunschweig: Aufstellung aus der Wundertüte

Handball-Oberliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd Freie Bahn: Plesses Sebastian Herrig (am Ball) zieht vor Bördes Markus Wächter ab. Links Kenny Blotor und Henrik Froböse. © Hubert Jelinek/gsd

Bovenden. Zu ungewohnter Zeit – am Sonntag um 17 Uhr –erwartet die Oberliga-Handballer der HSG Plesse/Hardenberg in der Bovender Halle am Wurzelbruchweg den Tabellenvorletzten MTV Braunschweig II.