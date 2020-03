Plesse-Männer: Der erste Saisonsieg ist weiter das Ziel

Handball-Oberliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD In der Abwehr gefordert: Daniel Menn (Mitte) und Sebastian Herrig (rechts) stemmen sich beim Derby in Duderstadt gegen Jahns Justin Brand entgegen. © HUBERT JELINEK/GSD

Je drei Heim- und drei Auswärtsspiele trennen die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg nun noch vom Saisonende am 2. Mai. Den Anfang macht am kommenden Samstag ab 19.30 Uhr in der Bovender Sporthalle am Wurzelbruchweg das Spiel gegen den Tabellenfünften MTV Vorsfelde, der am 9. November 2019 das Hinspiel 35:24 (17:13) gewonnen hatte.