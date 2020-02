Plesse-Männer verlieren auch gegen die HSG Schaumburg 

Handball-Oberliga Männer

Starkes Spiel: Rechtsaußen Jan Crazius (re.) glänzte am gegnerischen Kreis ebenso wie am eigenen.

Mit 28:33 (13:17) unterlagen die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg am Samstagabend in der Bovender Sporthalle der HSG Schaumburg-Nord. Im Grunde war alles wie immer: Die solide Deckung hätte einen Punktgewinn verdient gehabt, den aber die Ballverluste in der Offensive verhinderten.