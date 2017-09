Premiere für Jahn, Rosdorf auf Reisen

Handball-Oberliga Männer: Neues Duderstadt-Team

+ Artur Mikolajczyk

Göttingen. Mit einer Woche Verspätung steigt der TV Jahn Duderstadt in die Handball-Oberliga der Männer ein. Nach dem verlegten Derby gegen Münden bestreiten die Eichsfelder nun ihre Premiere in Großenheidorn. Rosdorf ist erstmals auf Reisen, spielt, bei der HSG Schaumburg-Nord in Bad Nenndorf.