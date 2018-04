Rohdich erster Neuzugang für Handball-Oberligist TG Münden

Hann. Münden. Handball-Oberligist TG Münden meldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Mit Klemens Rohdich kommt ein talentierter, junger Linksaußen.

Der 21-jährige Flügelspieler wechselt von der HSG Zwehren (Bezirksoberliga Kassel/Waldeck) nach Südniedersachsen. Der in Kassel wohnende Youngster hat im Probetraining mit seinen guten Wurfvarianten und einem starken Tempogegenstoßspiel überzeugt. In der Saison 2015/16 war er bereits für den HSC Landwehrhagen in der Landesliga aktiv und traf auch dort regelmäßig. Zuvor spielte er für die Melsunger Jugend in der Oberliga.

„Wir freuens uns auf einen ehrgeizigen Neuzugang“, sagt TG-Teammanager Jann Rentsch und ergänzt: „Die Vorbereitungen für weitere neue Spieler laufen, sodass im nächsten Jahr eine gute Truppe auf dem Parkett stehen wird.“ (red/mbr)

Rubriklistenbild: © Foto: HSG Zwehren