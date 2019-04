Das Schreckensszenario rückt näher: TG Münden vor punktloser Saison

Barsinghausen – „Und täglich grüßt das Murmeltier“ hieß es bei der klaren 22:34 (14:17)-Niederlage beim HV Barsinghausen für die Oberliga-Handballer der TG Münden.

Wie so oft in dieser Saison startete das punktlose Schlusslicht auch im letzten Auswärtsspiel gut in die Begegnung. Wie so oft waren sie Mündener zur Halbzeit noch in Schlagdistanz. Wie so oft brachte sie dann aber eine Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte, bei der die Barsinghäuser ihren Vorsprung von 17:15 (32.) auf 24:16 (43.) ausbauten, völlig aus der Bahn. Und wie immer standen sie am Ende auch diesmal wieder mit leeren Händen da.

„Hier war wieder einmal deutlich mehr drin“, meinte Trainer Matthias Linke. „Aber aus irgendeinem Grund kriegen wir es in dieser Saison einfach nicht auf die Reihe, einmal 60 Minuten lang konstant auf einem Level zu spielen.“ Gerade mal acht Treffer im zweiten Durchgang seien geradezu indiskutabel. Ein Lob vom Trainer gab es für Christian Grambow, der mit zehn Treffern wieder einmal bester Werfer im TG-Dress war und der auch ansonsten „eine starke Vorstellung“ gezeigt habe.

TG Münden:Görtler, Görtelmeyer – Grambow 10, Pfaffenbach 6, Bolse 4, Weinberger 1, Schilke 1, Fehling, Mangels, Köhler, Kleinschmidt, Hartig.