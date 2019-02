TG Münden beim 26:27 gegen Sportfreunde Söhre im Pech

Hann. Münden – Aller Kampf, alles Hoffen und Bangen nutzte für die Handballer der TG Münden mal wieder nichts. Gegen die SF Söhre gab es die 15. Saisonniederlage.

Die Frage kam am Samstagabend unwillkürlich in den Sinn: Was hat diese in aussichtsloser Lage befindliche Mannschaft eigentlich verbrochen, dass sie für ihren Einsatz einfach nicht belohnt wird? Die Handballer der TG Münden waren gegen den Tabellenvierten SF Söhre auf dem Weg zum ersten Punktgewinn und standen beim 26:27 (12:14) doch wieder mit leeren Hände da.

Von schlechtem Karma wollte Trainer Matthias Linke nach dem Abpfiff nichts hören. Stattdessen war er stolz auf sein Team: „Das war eine Leistung, mit der wir uns wirklich nicht verstecken müssen! Doch wir können nur weiter arbeiten und hoffen, dass es irgendwann mal klappt.“

Diese Hoffnung haben anscheinend auch die Zuschauer bewahrt. Gut 200 waren in die Gymnasiumshalle gekommen und sahen eine erste Viertelstunde, in der nur Christian Grambow für die TG traf und in der die Gastgeber sogleich in Rückstand gerieten. Und das trotz eines Patrick Sonne im Tor, der mit neun gehaltenen Bällen in der ersten Halbzeit seine beste Saisonleistung zeigte. Mit ihm und dem allmählich aufdrehenden Pascal Pfaffenbach blieb die TG bis zur Pause im Spiel.

Direkt nach dem Seitenwechsel wurde die Mündener Abwehr immer stärker. Die Sportfreunde Söhre wirkten beeindruckt. Mehrmals waren die Gastgeber nun drauf und dran, zumindest auszugleichen. Doch im entscheidenden Moment folgte im Angriff ein Fehlpass, hielt der Söhrer Keeper oder handelte sich die TG eine Zeitstrafe ein. Den entscheidenden Vorsprung zum 20:24 erspielten sich die Gäste in einer Mündener Schwächephase von sechs torlosen Minuten. Das reichte am Ende. Auch die allerersten Oberligatreffer des im Rückraum eingesetzten Tim Weinmeister (zuvor in der zweiten Mannschaft) konnten daran nichts mehr ändern.

Und so gab es wieder einmal Applaus nach einer Niederlage. Vielleicht ist der erste Sieg aber in Sichtweite: Am Samstag gastiert die SG Börde in Münden. Und die hat noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen.

TG Münden: Sonne, Görtler – Grambow 9/4, Pfaffenbach 7, Michalke 3, Bolse 2, Schilke 2, Weinberger 2, Kleinschmidt 1, Hartig, Mangels, Fehling.