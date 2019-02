TG Münden hofft auf den ersten Sieg

Hann. Münden – Zum zweiten Heimspiel in Folge empfängt Handball-Oberligist TG Münden am Samstag die SG Börde Handball (Anwurf im Gymnasium: 19.15 Uhr).

Auch wenn die nach wie vor punktlosen Mündener abgeschlagen am Tabellenende stehen und der Klassenerhalt längst schon kein Thema mehr ist, hofft das Team des Trainergespanns Matthias Linke und Jens Wiegräfe mehr denn je auf ein Erfolgserlebnis. Und das scheint diesmal durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. Zum einen bewies das Schlusslicht am vergangenen Samstag bei der knappen 26:27-Niederlage gegen die Sportfreunde aus Söhre, dass sie das Handballspielen nicht verlernt haben. Mit einem nach seiner langen Fußverletzung immer besser in Schwung kommenden Pascal Pfaffenbach im Rückraum und zwei endlich einmal gut haltenden Torhütern waren die Mündener schon vor einer Woche nah dran an der Überraschung und zeigten vor allem kämpferisch, dass sie die restlichen Spiele nicht so einfach wegschenken wollen. Auf der anderen Seite kommt mit dem Tabellenneunten aus Börde ein Team in die Dreiflüssestadt, das sich in dieser Saison in der Fremde noch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Sechs Niederlagen steht gerade mal ein Unentschieden gegenüber (28:28 bei Plesse-Hardenberg), sodass von Auswärtsstärke keinerlei Rede sein kann.

„Wenn es uns gelingt, den positiven Trend fortzusetzen, dann sollte der erste Sieg drin sein“, hofft Matthias Linke auf eine Bestätigung der Leistung vom Söhre-Spiel.

Außer den beiden Langzeitverletzten Nico Backs und Klemens Rohdich steht dem Mündener Trainer nach Stand der Dinge dafür der komplette Kader zur Verfügung.