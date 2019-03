TG Münden kommt erneut unter die Räder

Wolfsburg – Die letzte Saisonphase scheint für Handball-Oberligist TG Münden zu einem besonders bitteren Abschnitt zu werden. Nach dem Heimdebakel gegen Hameln gab es auch beim 11:35 (5:16) in Vorsfelde eine Abfuhr.

Fünf Spieltage vor Saisonende ist damit der Mündener Abstieg auch rechnerisch besiegelt.

Eigentlich war das Spiel nach zehn Minuten schon gelaufen. Da führten die Gastgeber bereits mit 7:0 und hatten eindrucksvoll gezeigt, dass es für das Schlusslicht an diesem Tag aber auch rein gar nichts zu holen geben würde. „Wir wollten mitzuspielen und haben uns auch viele Chancen erarbeitet, aber dann fehlte wie so oft in den vergangenen Wochen im Abschluss die letzte Konsequenz“, berichtete TG-Trainer Matthias Linke. Während seine Jungs regelrechten „Angsthasenhandball“ gespielt und nicht konsequent genug die (sich durchaus bietenden) Lücken genutzt hätten, habe Vorsfelde nicht einmal Vollgas geben müssen, um sich immer weiter abzusetzen. Allein MTV-Topschütze Lars Hoffmann, der mit 159 Treffern auch die Oberliga-Torjägerliste anführt, machte mit elf Toren genauso viele wie die gesamte Gästesieben. „Positiv zu bewerten ist nur der Umstand, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat“, ging Linke hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. „Und natürlich der gute Auftritt von unserem A-Jugendlichen Hannes Köhler, der bei seinem ersten Einsatz in der Oberliga gleich ein Tor erzielte.“

TG Münden: Sonne – Kleinschmidt 3, Weinberger 2, Bolse 2, Michalke 1, Schilke 1, Hartig 1, Köhler 1, Mangels, Fehling.