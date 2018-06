TG Münden präsentiert Alternative aus dem eigenen Nachwuchs

Hann. Münden. Für die neue Saison der Handball-Oberliga meldet die TG Münden einen weiteren neuen Spieler. Dabei handelt es sich um Marcel Mangels, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt.

Er soll den ebenfalls neu verpflichteten Jan-Erik Kleinschmidt (Hofgeismar) als zweiter Kreisläufer unterstützen.

Mangels hat in der vergangenen Saison in der A-Jugend der JSG Münden/Volkmarshausen in der Landesliga gespielt und seit Mitte Februar schon sporadisch mit der ersten Mannschaft trainiert. So konnte sich Mündens Trainer Matthias Linke über einen längeren Zeitraum einen guten Eindruck verschaffen.