TG Münden unterliegt auch bei HSG Schaumburg Nord

© Per Schröter

Bester Mündener Werfer in Bad Nenndorf: Klemens Rohdich (rechts).

© Per Schröter

Bad Nenndorf. Täglich grüßt das Murmeltier hieß es am Samstag wieder für die Oberliga-Handballer der TG. Bei der HSG Schaumburg-Nord gab es eine 23:29 (13:13)-Niederlage.

„Wir haben uns schon wieder selbst geschlagen“, konnte es Trainer Matthias Linke nicht fassen. Im ersten Durchgang habe seine Mannschaft gegen den Tabellensechsten beinahe alles richtig gemacht, habe gut verteidigt, vorne den Ball gut laufen gelassen und die Angriffe zumeist auch konzentriert abgeschlossen. Und das, obwohl sie auf ihren erkrankten Kapitän und Haupttorschützen Nico Backs verzichten musste und „Shooter“ Christian Grambow durch eine Erkältung geschwächt ins Spiel gegangen war. „Aber dann haben wir – warum auch immer – wieder einmal den Kopf in der Kabine gelassen“, berichtete Linke. Zwar gelang seinem Team im zweiten Durchgang noch der erste Treffer zum 14:13, doch dann folgten sieben torlose Minuten, in denen die Gastgeber auf 21:14 davonzogen und die Partie damit vorzeitig für sich entschieden. Dass Niklas Bolse, vor der Pause mit vier Treffern bester TG-Werfer, nach einer angeblichen Tätlichkeit vorzeitig auf die Tribüne musste (35.) passte ebenso in das unglückliche Bild wie das verletzungsbedingte Aus von Lukas Michalke, der sich eine Oberschenkelzerrung zuzog (45.).

TG Münden: Görtler, Krause – Rohdich 5, Bolse 4, Grambow 3/1, Prinz 3, Kleinschmidt 3. Hartig 3, Michalke 2, Fehling, Mangels, Schilke.