TG Münden verliert gegen Burgdorf auch zehntes Saisonspiel

Hann. Münden. In der Handball-Oberliga wird die Situation für die TG Münden immer auswegloser. Nach der 26:29 (11:14)-Heimniederlage gegen den TSV Burgorf III beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nun schon sechs Punkte.

„Welches Spiel wollen wir denn überhaupt noch gewinnen wenn nicht dieses?“ Diese Frage, die sich Trainer Matthias Linke nach dem Abpfiff selbst stellte, sagt eigentlich schon alles über eine Begegnung, in der die Schwächen der Mündener nur allzu offensichtlich wurden. Dabei lag es diesmal nicht an den zehn Minuten unmittelbar nach der Halbzeit, in denen die TG in den vergangenen Wochen durchaus mögliche Siege durch kollektive Tiefschlafphasen verdaddelt hatte. Im Gegenteil: Diesmal kam die Linke-Sieben hochkonzentriert aus der Kabine und hatte in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff sogar ihre stärkste Phase. Das Problem am Samstag waren eher die übrigen 50 Minuten. Gegen die mit nur zwei Auswechselspielern angereisten Burgdorfer, bei denen der Ex-TGer Andrius Stelmokas als Spielertrainer fungiert, liefen die nervös wirkenden Mündener von Beginn an einem Rückstand hinterher. Das augenscheinliche Problem der Gastgeber war, dass sie es viel zu genau machen wollte. Drei Pfostentreffer von Christian Grambow sowie jeweils einer von Niklas Bolse und Nico Backs und die anschließenden Tempogegenstoßtore sorgten dafür, dass die Burgdorfer nach zehn Minuten bereits mit vier Toren vorne lagen (6:2) und diesen Vorsprung bis zur Pause verteidigten.

Die nach dem Wiederanpfiff gestartete Aufholjagd, bei der die Körpersprache der TGer plötzlich stimmte und bei der auch das Mündener Publikum richtig mitging, fand beim Stand 19:18 und 20:19 (43.) ein Ende. Anstatt weiter aufs Tempo zu drücken und den Gegner mit Powerhandball abzuschütteln, schlichen sich nun wieder immer mehr Fehler ins Spiel ein.

Zwar blieb die Partie bis zum 22:22 (47.) spannend, doch dann sorgten vier Gästetore in Folge für die Vorentscheidung (22:26/52.). Als sich auch noch Trainer Matthias Linke angesichts einiger – gelinde gesagt – merkwürdiger Schiedsrichterentscheidungen derart aufregte, dass er zunächst eine gelbe Karte und kurz danach Zeitstrafe, die Marcel Mangels unverschuldet absitzen musste, war der Drops endgültig gelutscht.

„Wir haben es leider wieder einmal nicht geschafft, das umzusetzen, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben“, wirkte Linke am Ende etwas ratlos. Und blickt man auf das Restprogramm vor der Weihnachtspause, kann einem aus Mündener Sicht auch nur angst und bange werden. Schließlich ist nicht zu erkennen, wie man in der derzeitigen Verfassung beim Tabellendritten Nienburg (1. Dezember) oder bei der HSG Plesse-Hardenberg (15. Dezember) den Bock umstoßen will. Sollte die TG dazwischen auch das Heimspiel gegen Barsinghausen verlieren, darf man das Thema Klassenerhalt wohl noch in diesem Jahr endgültig abhaken.

TG Münden: Sonne, Krause, Görtler – Grambow 8/2, Backs 5/2, Michalke 4, Bolse 3, Kleinschmidt 3, Mangels 2, Schilke 1, Hartig.