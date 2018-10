Tiefschläge nehmen für TG Münden kein Ende

© Per Schröter

Hameln. So wird das in dieser Saison nichts mehr mit dem Klassenerhalt für die Oberliga-Handballer der TG Münden. Eine desaströse Angriffsleistung, vor allem im zweiten Spielabschnitt, bescherte dem nach wie vor punktlosen Schlusslicht eine herbe 16:34 (8:20)-Auswärtsschlappe beim VfL Hameln.

Für das erste Auswärtsspiel nach der 20:37-Klatsche in Vinnhorst hatten sich Trainer Matthias Linke, sein nach wie vor verletzter Co Jens Wiegräfe und die Spieler viel vorgenommen. Beflügelt von der starken ersten Halbzeit eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Lehrte sollte in Hameln der Bock umgestoßen werden. Doch daraus wurde nichts. „Mit fehlen die Worte“, war Linke nach dem Spiel sprachlos. „Die Mannschaft hat heute keinen Handball gespielt und ganz einfach im Kollektiv versagt.“

Bis zum 7:5 nach einer knappen Viertelsunde hatte es noch so ausgesehen, als könnten die Mündener den Gastgebern zumindest einigermaßen die Stirn bieten. Dann aber zogen diese immer weiter davon und hatten die Partie zur Pause schon entschieden. „In der zweiten Halbzeit habe ich dann nur noch mit dem Kopf geschüttelt“, berichtete ein hilfloser Matthias Linke, der mit ansehen musste, wie sein Team gerade mal noch zwei Tore aus dem gebundenen Spiel heraus erzielte.

TG Münden: Sonne, Görtler – Backs 4/2, Michalke 3, Prinz 2, Bolse 2, Schilke 2, Fehling 1, Kleinschmidt 1, Grambow 1, Mangels, Rohdich, Hartig. (per)Foto: Manuel Brandenstein