Trainer Mikolajczyk verlängert bei der HSG Plesse

Wie es mit dem Handball in Zeiten von Corona weitergeht, ist noch unklar. Klarer ist dagegen schon, wie es beim Oberligisten HSG Plesse-Hardenberg weitergeht: Trainer Arthur Mikolajczyk hat für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Zu seinen Beweggründen, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern, äußerte der Coach sich wie folgt: „Die Spieler und ich haben in den vergangen Monaten hier etwas aufgebaut. Vor der Saison hatte ich Spieler, die sich – zum größten Teil – nicht kannten. Jetzt haben wir eine Mannschaft. Und noch etwas: Für viele meiner jungen Spieler kam die Oberliga eigentlich noch zu früh. Aber wie beim Zusammenwachsen zur Mannschaft, so war auch bei den einzelnen Spielern ein deutlicher Lernprozess zu erkennen. Und diesen Lernprozess, der nach meiner Erfahrung zwei bis drei Jahre dauern kann, möchte ich bis zum Ende begleiten.“

Der Coach hält es für das Wahrscheinlichste, dass er und die Mannschaft im kommenden Jahr in der Verbandsliga an den Start gehen. Für ihn ist die um einen Schritt tiefere Spielebene ideal für den nächsten Schritt: „Wir haben in diesem Jahr gesehen, was im Leistungshandball gefordert wird. Im kommenden Jahr wollen wir dann zeigen, was wir – trotz der unbefriedigenden Ergebnisse – gelernt haben.“ Ein Verbandsliga-Jahr könnte die diesjährigen „Lehrlinge“ zur „Gesellenprüfung“ führen. Und Mikolajczyk will auf diesem Weg vorangehen, denn „ich habe noch was zu geben“.

Und das kann er dem fast vollständigen Vorjahreskader geben: Neben Daniel Menn (wir berichteten) wird voraussichtlich nur Jannis Schliesing aus Studiengründen den Verein verlassen. Auch Malte Sültmann und Tom Winkelmann haben mittlerweile ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Malte Büttner bleibt der Mannschaft als Co-Trainer erhalten. Offen sind jetzt eigentlich nur noch die Zusagen von Raffael Pogadl und Luca Lange. Bei Pogadl, der auch bei anderen Vereinen im Gespräch ist, hat der Verein sein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit ebenso hinterlegt wie bei Lange. zdz