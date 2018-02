Wuttke wird HG-Trainer

Handball-Oberliga Männer: Ex-Spieler übernimmt in Rosdorf Chefposten von Pietsch

+ Rosdorf in der Defensive: Beim Hinspiel in Bovenden zieht Plesses Eike Gloth (rechts) vor Rosdorfs Hendrik Sievers (20), Jan-Patric Bohnhoff und Markus Wächter aufs HG-Tor ab. Foto: zje/gsd

Göttingen. Am Freitag steigt das nächste Derby in der Handball-Oberliga der Männer: Die HG Rosdorf-Grone erwartet die HSG Plesse-Hardenberg. Auf Rosdorfer Seite wird erneut Lenny Pietsch seine Mannschaft coachen. Es wird aber eines seiner letzten Spiele in der 4. Liga sein, denn zur kommenden Saison – gleich in welcher Spielklasse wegen des drohenden Rosdorfer Abstiegs – zieht er sich in die zweite Reihe zurück. Neuer Chef an der Seitenlinie wird Marcus Wuttke, wie die HG-Vorsitzende Inken Seebode am Rande des letzten Heimspiels der Rosdorfer Frauen bestätigte.