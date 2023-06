Northeimer HC startet Vorbereitung und will in der Oberliga ganz vorn dabei sein

Von: Marco Washausen

Das erste Wiedersehen der NHC-Handballer fand kürzlich auf der Tennisanlage des TC Northeim statt. © Northeimer HC

Zurück ins Training, hieß es kürzlich für die Handballer des Northeimer HC, die nach sechs Jahren 3. Liga in der Saison 2023/2024 in der Oberliga eine gute Rolle spielen wollen.

Northeim – Der erste gemeinsame Termin nach fast zweimonatiger Pause war ein Tennisturnier auf der Anlage des TC Northeim, welches Trainer Jürgen Bätjer und Kaderplaner Ronny Alsleben für sich entschieden. Tags darauf ging es zu einem Krafttest in die Schuhwallhalle. In Sachen Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge hinterließ Torhüter Björn Wenderoth den besten Eindruck. Wir blicken in fünf Stichpunkten auf das jüngste Geschehen rund um die NHC-Männer:

Rückblick

„Vor einem Jahr habe ich gesagt, dass ich ein Hauen und Stechen um den Klassenerhalt in der 3. Liga erwarte. Und genau das ist es geworden. Das war ein richtig harter Wettbewerb. Die Leistungsdichte war enorm hoch und am Ende hat es uns leider erwischt“, sagt Jürgen Bätjer rückblickend. „Die unglückliche 30:31-Niederlage kurz vor Weihnachten zuhause gegen die Füchse Berlin II war so ein bisschen der Knackpunkt.“

Selbstkritisch blickt der Coach auf seinen Innenblock. „Es hat einfach zu lange gedauert, bis ich die richtige Formation gefunden hatte. Und als der Block endlich stand, hat sich Joe Schuster das Kreuzband gerissen.“ Ein weiteres Problem sei anfangs die rechte Seite gewesen. „Da hatten sich alle an die Tore von Sören Lange gewöhnt, der nun nicht mehr da war.“ So dauerte es einige Zeit, bis Marc Bode und Jan Mattis Heyken diese Lücke nach und nach schließen konnten. In der zweiten Saisonhälfte lief es bei ihnen dann richtig gut.

Bätjers Fazit: „Die 3. Liga ist mit drei Mal Training pro Woche nicht machbar. Auf diesem Niveau muss man täglich ran.“

Ausblick

„Wir wollen in der Oberliga oben mitspielen. Das Ziel sind die Plätze eins bis drei“, sagt Kevin Schiffer, Vorsitzender des NHC. „Uns ist durchaus bewusst, dass auch einige andere starke Vereine diese Ambitionen haben, aber wir wollen und werden ein Wörtchen mitreden.“

Eine Zielsetzung, der sich Bätjer anschließt. „In der Oberliga verändert sich der Druck auf die Mannschaft. Aber das kann auch positiv sein. Das ganze Umfeld sollte jedoch nicht von uns erwarten, dass wir durch die Oberliga spazieren“, verdeutlicht er. „Wir haben mit einem Durchschnittsalter von unter 22 Jahren eine richtig junge Mannschaft. Da gehören auch mal Leistungsschwankungen dazu. Außerdem sind mehrere Vereine im Topf, die ganz oben angreifen wollen.“

Nur der Oberligameister der Saison 23/24 steigt in die 3. Liga auf. Die Teams auf den Plätzen zwei bis sechs gehen in die zur Serie 24/25 neu geschaffene Regionalliga.

Tags darauf ging es zu einem Krafttest in die Schuhwallhalle. Hier Malte Wodarz. © Northeimer HC

Kader

Nachdem Matteo Neufing und Paul-Marten Seekamp (neben Co-Trainer Tim Gerstmann als Spieler) nach dem letzten Heimspiel der vergangenen Saison verabschiedet wurden, hat der NHC mit Alexander von Consbruch von der HSG Plesse-Hardenberg bisher einen Neuzugang präsentiert. Gesucht wird noch nach einem Kreisläufer. Aktuell hat der NHC 17 Spieler im Kader für die Oberliga:

Glenn-Louis Eggert

Björn Wenderoth

Yannis Pätz

Christian Stöpler

Finn Fietz

Malte Wodarz

Rick Harder

Finnian Lutze

Hannes Bransche

Luca Burandt

Willem Baumbach

Alexander von Consbruch

Raffael Pogadl

Sebastian Bialas

Joe Schuster

Marc Bode

Jan Mattis Heyken

Vorbereitung

Im Juni stehen Ausdauer und Kraft im Fokus. Das soll mit sechs Terminen pro Woche (drei Mal Training, drei Krafteinheiten) gelingen. Mitte Juli gibt es zwei Wochen Pause für die Aktiven, ehe ab dem 1. August der Schwerpunkt auf das Spielerische gelegt wird. Am ersten September-Wochenende beginnt die Saison in der Oberliga.

Halle

Durch den Abstieg kann der NHC wieder alle Heimspiele in der für die 3. Liga zu kleinen und zudem maroden Schuhwallhalle austragen. Das löst ein Problem, welches jedoch an anderer Stelle wieder auftauchen könnte. „Steigt unsere A-Jugend in die Bundesliga auf, gelten wieder die identischen Bestimmungen wie in der 3. Liga der Herren. Da wartet eine Menge Arbeit. Aber wir wollen das den Jungs auf jeden Fall ermöglichen, wenn sie den Sprung in die Bundesliga tatsächlich schaffen“, sagt NHC-Vorsitzender Kevin Schiffer.

(Marco Washausen)