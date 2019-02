28:20 - Göttingen besiegt Plesse im HSG-Derby

Handball-Oberliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Harter Einsatz am Kreis: Die Göttingerin Michelle Rößler (18) wird von Plesses Devi Hille (links) und Lara Al Najem (44) gestoppt. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – In der Handball-Oberliga der Frauen kam die HSG Göttingen im Südniedersachen-Derby gegen die HSG Plesse-Hardenberg zu einem am Ende noch deutlichen 28:20 (12:10)-Sieg. Für die Göttinger HSG war es der sechste Heimsieg, während Plesse zum dritten Mal in Folge sieglos blieb.