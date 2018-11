35:27 - HSG Göttingen konzentriert und druckvoll

Göttingen. Die HSG Göttingen hat ihr Heimspiel in der Handball-Oberliga der Frauen gegen den MTV JV Peine deutlich mit 35:27 (18:13) gewonnen.

Die HSG ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer an diesem Abend das Parkett als Sieger verlassen würde. Über 2:0 (3.) und 5:1 (6.) ging das Team von Uwe Viebrans schnell und deutlich in Führung. Und sein Team blieb weiter am Drücker! Die HSG baute die Führung kontinuierlich aus, lediglich aus dem Rückraum kassierten die Göttingerinnen zu viele einfache Tore, so dass es zur Pause „nur“ 18:13 stand.

Nach dem Wechsel erhöhte die HSG noch einmal den Druck, spätestens beim 31:19 (45.) durch Janina Schmieding war die Messe gelesen.

„Wir haben heute im Angriff sehr konzentriert und druckvoll gespielt“, lobte der Coach sein engagiert auftretendes Team. Besonders freute sich Viebrans noch über den Treffer zum 34:26 (56.) durch Franziska Gräser, die erstmals seit Dezember nach ihrer Babypause wieder ein paar Einsatzminuten erhielt und gleich einen Treffer erzielen konnte.

HSG Göttingen:Bühn, Starke - Wehnert, J. Schmieding 9, Meroth 4/2, Bause 2, Rösler 9, Lieseberg 4, K. Schmieding 6/5, Albrecht, Gräser 1. (luc/gsd)