40:24-Auswärtssieg: HSG Göttingen sorgt für Rosdorfer Debakel

Handball-Oberliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD 14 Treffer gegen den Abstieg: Die HSGerin Janina Schmieding (rechts) im Kampf um den Ball mit Rosdorfs Linksaußen Silvana Hinrichs. © HUBERT JELINEK/GSD

Was für ein Comeback des Tabellenvorletzten, was für ein Debakel für den Tabellendritten! Das Göttinger Stadtderby in der Handball-Oberliga der Frauen endete genauso überraschend wie tags zuvor das Duell zwischen den Plesse-Frauen und Northeim. Nach zehn Niederlagen in Folge gewann die HSG Göttingen überraschend deutlich mit 40:24 (17:12) bei der HG Rosdorf-Grone, die bislang eine so erfolgreiche Saison gespielt hat.