Albrecht sieht Leuchten in den Augen

Handball-Oberliga Frauen: HG Rosdorf-Grone schlägt Bergen 28:17 / Amrei Gutenberg trifft zehnmal

+ Zehnmal erfolgreich: Rosdorfs Amrei Gutenberg (rechts) wirft an Bergens Jennifer Kautz (9) vorbei auf das TuS-Tor. Von sieben Siebenmetern verwandelte die HGerin sechs. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Große Freude bei den Rosdorfer Oberliga-Handballerinnen! Nach langen Wochen des Misserfolgs konnte das Team vom neuen Trainer Stefan Albrecht endlich einmal wieder jubeln. Gegen TuS Bergen gab es in einem Abstiegs-Krimi in der kalten Sporthalle am Siedlungsweg einen deutlichen 28:17 (9:9)-Erfolg, der die HGerinnen wieder heranbrachte an die vorstehenden Mannschaften. Den letzten und bis gestern einzigen Sieg hatte es vor fast vier Monaten am 16. September beim 31:25 gegen Northeim gegeben.