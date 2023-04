Befreiungsschlag in der Schuhwallhalle: Northeimer HC gewinnt deutlich gegen Großenheidorn

Alina Lucenko war dreifach für ihren NHC erfolgreich. © Stefan Barbeln

Einen immens wichtigen Heimsieg haben die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Sonntag gelandet. Sie setzten sich gegen den MTV Großenheidorn, einen Mitkonkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt, in der Schuhwallhalle unerwartet deutlich mit 36:24 (19:9) durch. Die Partie hatte noch zusätzlich an Bedeutung gewonnen, weil bereits am Samstag mit List und Plesse-Hardenberg zwei weitere Teams aus dem Keller jeweils doppelt gepunktet hatten.

Northeim – Zwei starke Würfe von außen durch Cosima Schütze und Lena Kobbe zu Beginn drückten dem Spiel den Stempel auf. Jette Knoke sowie immer wieder Schütze erhöhten auf 7:2 und zwangen Großenheidorn in die erste Auszeit. Aber Schütze nutzte erneut die Schwäche der gegnerischen Torfrau und erhöhte auf 9:3 und 11:4. Erst spät kam Großenheidorn über seinen robusten Rückraum ins Spiel und verkürzte. Überraschend kam Elisa Müller aufs Feld und stabilisierte den NHC wieder.

Northeims Abwehr präsentierte sich nach dem Wiederanpfiff sehr stark und ließ zehn Minuten nur ein Tor gegen nachlässige Großenheidornerinnen zu. Das Spiel verlor an Rasanz, als der Gast auf eine 5:1-Abwehr umstellte. Der NHC profitierte von der Wurfschwäche des Gegners, der viele Gelegenheiten ungenutzt ließ. Northeim spielte solide durch. Allerdings brachte das Schiedsrichtergespann mit einigen Entscheidungen noch einmal Hektik ins Spiel. Nach Weitemeiers Heber zum 29:15 überließ der NHC dem Gegner mehr Platz. Das Endergebnis zeigt nicht unbedingt die wahre Überlegenheit. „Ein ganz wichtiger Sieg angesichts der Tabellensituation“, stellte Coach Carsten Barnkothe fest, der vor allem die Deckungsarbeit lobte.

NHC: F. Post, E. Post - Weitemeier 8/5, Müller 3, Brandes 1, Knoke 4, Kobbe 2, Betke, Starre 4, Thiele, Schütze 8, Freckmann 3, Lucenko 3.

(Axel Janßen)