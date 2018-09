Bittere Niederlage für die HSG Göttingen

Handball-Oberliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Erfolgreich: Göttingens Neuzugang Lara Meroth (rechts) erzielt trotz Behinderung durch Wolfsburgs Lara Neumann einen ihrer sechs Treffer. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. Es war zum Haare raufen – nicht nur für Trainer Uwe Viebrans. Was seine Mannschaft an Chancen im Oberligaspiel gegen den VfL Wolfsburg vergab, war schon nicht mehr feierlich. So stand am Ende eine unglückliche 26:27 (14:14)-Heimniederlage gegen die „Wölfinnen“