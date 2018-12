Ein rabenschwarzer Tag für den Northeimer HC

Klare Heimniederlage gegen Peine

+ © Hubert Jelinek Unerwartete Heimpleite: Den Spielerinnen des Northeimer HC gelang am Samstag gegen Peine so gut wie nichts. © Hubert Jelinek

Northeim. Nach der bisher schwächsten Saisonleistung haben die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Samstag ihr letztes Spiel des Jahres in der Schuhwallhalle gegen den MTV Peine verdient mit 20:26 (6:9) verloren. Die unerwartete Niederlage lässt den NHC, bei dem außer Torfrau Franziska Post niemand Normalform erreichte, in der Tabelle auf den fünften Platz rutschen.