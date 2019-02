„Ein wichtiger Sieg für die Moral“ für Plesse-Frauen

Handball Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Treffsicherste HSG-Werferin: Plesses Lara al Najem (links), hier gegen Fuhlens Felia Sempf, erzielt einen ihrer acht Treffer. © Hubert Jelinek/gsd

Bovenden - Die Handballerinnen der HSG Plesse-Hardenberg sind in der Oberliga nach drei sieglosen Partien wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der Bovender Sporthalle wurde am Samstag die HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf mit 22:20 (12:10) in die Knie gezwungen.