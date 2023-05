Endspurt im Abstiegskampf: Der Northeimer HC empfängt den MTV Peine

Teilen

Mit dem Tabellenvierten aus Peine bekommen es Elisa Müller (am Ball), hier im Spiel gegen den Hannoverschen SC, und ihr Northeimer HC am Sonntag zu tun. Links Maike Rombach (ehemals HSG Plesse-Hardenberg). © Stefan Barbeln

Noch drei Endspiele haben die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC Zeit, sich oberhalb des gefährlichen zwölften Tabellenplatzes zu behaupten. Weil nun mit Stade ein weiterer Absteiger aus der 3. Liga in die norddeutschen Oberligen feststeht, findet zwischen den Drittletzten der beiden Oberligen eine Abstiegsrelegation statt. Und die wollen Trainer Carsten Barnkothe und seine Mannschaft auf jeden Fall umschiffen.

Northeim – Dazu müsste am besten am Sonntag (17 Uhr, Schuhwallhalle) der Tabellenvierte MTV Peine bezwungen werden, doch ein Sieg gegen einen Gegner von oben ist dem NHC bisher nicht gelungen.

Mit Northeim (17:29), List (17:29), Großenheidorn (16:30) und auch Plesse-Hardenberg (13:33) kämpfen vier Teams um die rettenden Punkte und Platz elf. Um einen Showdown am letzten Spieltag beim Derby gegen Plesse zu vermeiden, fordert Barnkothe Punkte aus den zuvor anstehenden Spielen gegen Peine und Lüneburg.

Die verlorenen Zähler gegen Schaumburg (26:33) vom vergangenen Wochenende hat der Coach nach dem Videostudium abgehakt. „Wir sind nicht schnell genug aus der Deckung herausgekommen und müssen uns in der Abwehr mehr um die Kreisläufer kümmern“, analysiert er und fordert mehr Druck und Tempospiel. Dabei fehlt dem Team mit Marie Barnkothe eine wichtige Spielerin, die stets für Tore im Gegenstoß gut war.

Zur langen Verletztenliste des NHC gesellt sich nun noch Katharina Thiele (Handverletzung). Auch der Einsatz von Lena Kobbe ist fraglich. Doch anders als bei der 25:35-Niederlage in der Hinserie in Peine, bei der Barnkothe nur sieben Feldspielerinnen aufbieten konnte, stehen ihm nun mit Elisa Müller, Jette Knoke, Cosima Schütze und Johanna Starre Nachwuchskräfte zur Verfügung, die in den vergangenen Monaten bereits gute Leistungen gezeigt haben. Auch Aline Brandes, die ihre Handballschuhe eigentlich bereits an den sprichwörtlichen Nagel gehängt hatte, steht wieder bei allen Trainingseinheiten auf dem Platz und wird den Kader bis zum Ende der Spielzeit auffüllen.

(Axel Janßen)