Erste Auswärtstour der HG nach Bergen

Handball-Oberliga Frauen: HSG-Spiel verlegt

+ Freda Seifert

Göttingen. Während das Spiel der HSG Göttingen in Northeim erst am kommenden Donnerstag ausgetragen wird, reist die HG Rosdorf-Grone zum ersten Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga der Frauen am Samstag zum TuS Bergen.