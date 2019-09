Frischer Wind beim Northeimer HC - Sonntag kommt der SV Altencelle

Optimistisch ist Carsten Barnkothe, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC, vor dem Start in die neue Saison am Sonntag ab 17 Uhr in der Schuhwallhalle.

Nach einer guten Vorbereitung, bei der nur gegen Drittliga-Aufsteiger Hannoverscher SC eine knappe Niederlage hingenommen werden musste, geht der Coach mit einem auf vielen Positionen verstärkten Kader in die Serie.

Vergessen ist die verkorkste zweite Hälfte der vergangenen Runde, in der es zwischendurch für das frühere Top-Team richtig knapp wurde. Mit Talenten aus der eigenen Jugend, darunter U16-Nationalspielerin Nieke Kühne, kann Barnkothe nun wieder variabler spielen lassen. Im Angriff, der zuletzt stark auf Tanja Weitemeier zugeschnitten war, zeigte Kühne in den Testspielen hervorragende Leistungen. Doch zunächst geht es für die junge Seesenerin gegen gleichaltrige Gegner: Erst am Montag feiert sie ihren 15. Geburtstag und ist damit für die Frauen-Oberliga spielberechtigt. Kühne tritt daher am Wochenende in der Vorrunde zur Oberliga der B-Juniorinnen gegen Weserbergland an. Ihr erster Härtetest bei den Frauen folgt am 14. September beim TV Hannover-Badenstedt II.

Kühnes Spiel hat sich auf den gesamten Kader positiv ausgewirkt. Aline Barnkothe etwa zeigte in der Vorbereitung sehr ansprechende Leistungen. Mit Amy Peters (Dransfeld) und Kiara Freckmann (Rhumetal) sowie Nele Gebhardt aus der eigenen Reserve kommen weitere frische Kräfte, die sich auf die Herausforderung freuen. Ihren Einstand beim NHC wird auch Torfrau Paulina Hartlieb (zuletzt HSG Göttingen) geben, die sich mit Franziska Post abwechselt.

Gegen Altencelle wird neben Kühne jedoch auch Gebhardt (verhindert) fehlen. So wird es auf die etablierten Spielerinnen des NHC ankommen, gegen Altencelle die ersten Heimpunkte zu holen. Denn da hat man noch eine Rechnung offen: Ausgerechnet gegen Northeim sicherten sich die Frauen des SVA in der vergangenen Saison wichtige Punkte für den Klassenerhalt.