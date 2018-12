Göttinger Derby: Favorit HSG setzt sich gegen MTV durch

Handball Oberliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Voller Einsatz: Geismars Meryem Stielow (am Ball) wird von der wieder ins HSG-team zurückgekehrten Lara Meroth geklammert. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. Am Ende blieben die „Machtverhältnisse“ im Göttinger Oberliga-Frauenhandball einmal gewahrt. Die HSG Göttingen gewann im Stadtderby beim MTV Geismar mit 30:24 (16:14) und sicherte sich so auch den zweiten Sieg gegen den Aufsteiger, der aber zumindest in der ersten Halbzeit dem Favoriten einige Gegenwehr leistete.