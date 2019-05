Göttinger Schmieding-Sisters tanzen Northeim aus

Göttingen – Die HSG Göttingen hat das Südniedersachsen-Derby in der Handball-Oberliga der Frauen mit 22:18 (9:10) gegen den Northeimer HC gewonnen. Zum Saisonfinale lieferten sich beide Teams eine intensive und kampfbetonte Partie, die die Gastgeberinnen mit starken 15 Minuten nach der Pause für sich entschieden.

Auch wenn es für beide Teams um nichts mehr ging, sahen die Zuschauer von Beginn an eine temporeiche Partie. Die HSG ging durch den zweiten Treffer von Janina Schmieding 3:1 in Führung, doch die Gäste konterten zum 3:3 (4.), wenig später stand es 5:5 (8.). Nach diesem furiosen Start war aber plötzlich auf beiden Seiten Sand im Getriebe. Technische Fehler und Fehlwürfe hüben wie drüben, fünf Minuten lang fiel überhaupt kein Treffer, ehe sich Northeim über 5:6 (13.) auf 7:9 (23.) absetzen konnte. Kurz vor der Pause sah Marieke Lieseberg nach einer „Notbremse“ gegen Northeims Marie Barnkothe die Rote Karte (29.), mit einem 9:10 ging es in die Kabine.

Und da muss HSG-Coach Uwe Viebrans die richtigen Worte gefunden haben. Sein Team kam wie verwandelt aus der Pause, angeführt und durch drei Tore von der immer stärker werdenden Kimberly Schmieding drehte die HSG das Spiel innerhalb von weniger als vier Minuten, zog auf 14:10 davon (36.). Die Gäste wirkten völlig desolat, als hätte jemand den Stecker gezogen. Der NHC blieb auch dank der starken HSG-Keeperin Jennifer Starke ganze 15 Minuten ohne Tor, da war beim 17:10 (45.,) längst die Vorentscheidung gefallen.

Viebrans: „Wir haben ein interessantes und gutes Spiel gesehen. In der ersten Hälfte war unsere Rückwärtsbewegung nicht gut, das haben wir nach der Pause besser gemacht.“ Mit der Saison ist er sehr zufrieden: „Platz 5 ist super, zumal wir am Ende auch die Nr. 1 in Südniedersachsen sind.“ Überragend bei der HSG Janina Schmieding, die zunächst auf Rechtsaußen begann und dann als Spielmacherin und Torschützin glänzte: „Wir haben den Fans ein schönes letztes Spiel gezeigt, das Niveau war sehr gut.“ Mit 177 Treffern sicherte sich die Göttingerin zudem die Torjäger-Kanone der Oberliga! Gäste-Coach Carsten Barnkothe haderte: „Das Spiel haben wir in den 15 Minuten nach der Pause verloren. Heute war es wie der gesamte Saisonverlauf, ein einziges Auf und Ab.“

HSG: Starke, Elkenz - Tischer 1/1, Janina Schmieding 8/2, Pölkner 1, Albrecht 2, Lieseberg, Kimberly Schmieding 5/2, Meroth 2, Rösler 2, Wehnert, Gräser 1.

NHC: Post, Rien – Weitemeier 5/1, Ziegler 3/3, Bünker 1, Marie Barnkothe 4, Sina Barnkothe 1, Aline Barnkothe 1, Lösky, Bergmann, Lucenko, Junghans 3. luc/gsd