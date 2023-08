Griffige Abwehr und variable Angriffe: Northeimer HC gewinnt zum Auftakt gegen Peine

Elisa Müller (am Ball) bekam nach dem Sieg gegen Peine ein Sonderlob ihres Trainers. © Hubert Jelinek

Die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC haben am Freitag in der Schuhwallhalle mit dem 25:23 (12:9) über den MTV Peine einen Start nach Maß in die neue Serie hingelegt.

Northeim – „Das war nach der holprigen Vorbereitung nicht unbedingt zu erwarten. Wir freuen uns über die beiden Punkte. Peine war nicht in Bestbesetzung. Das hat die Mannschaft gut ausgenutzt“, kommentierte Carsten Barnkothe den gelungenen Start.

Es dauerte vier Minuten bis zum ersten NHC-Treffer durch Cosima Schütze. Franziska Post stärkte ihrem Team mit zwei abgewehrten Siebenmetern früh den Rücken. Beide Teams gingen hohes Tempo, hatten aber im Abschluss ihre Probleme. Peine versuchte es mit einer 5:1-Abwehr. Die wurde durch Tanja Weitemeier und Marie Barnkothe zwei Mal lehrbuchmäßig zur 5:4-Führung (14.) ausgehebelt.

Auf der anderen Seite legte der Gästeangriff wenig Kreativität an den Tag. Northeims Deckung stand stabil. Anastasia Junghans erzielte nach 22 Minuten das 9:5. Eine höhere Pausenführung war möglich. Doch die eingewechselte MTV-Torhüterin Marleen Lange reagierte mehrfach glänzend. Ihre Mitspielerinnen verkürzten nach Wiederbeginn auf 11:12. Starke Parden der Torhüterinnen kennzeichneten eine hitzige Partie, ehe der NHC fast vier Minuten in Unterzahl spielen musste. Diesen Vorteil nutzte der MTV, um zum 14:14 (42.) auszugleichen. Doch die Heimsieben fand schnell wieder in die Spur. Ein 4:0-Lauf sorgte für Beruhigung. Der NHC spielte sich frei, zog auf 23:16 (50.) davon. Peine gelang nur noch Ergebniskosmetik. Eine griffige Abwehr, starkes Umkehrspiel und mehr Variabilität im Angriff mündeten in einen letztlich ungefährdeten und hoch verdienten Sieg.

„Wir sind mutig Gegenstöße gelaufen. Die Abläufe haben schon gepasst. Die Chancenverwertung ist ausbaufähig“, fasste Barnkothe zusammen. Ein Sonderlob erhielten Torhüterin Franziska Post und Elisa Müller.

NHC: F. Post, Rien - Weitemeier 6, Müller 3, Knoke 4, Betke, M. Barnkothe 3, S. Barnkothe-Seekamp 2, Starre, Wehrmarker 1, Schütze 4, Freckmann, Lucenko, Junghans 2.

(Andreas Schridde)