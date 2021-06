Handball: Nieke Kühne ist Deutsche Meisterin

Ex-Northeimerin holt B-Jugend-Titel mit Hannover-Badenstedt

+ © Kathrin Plikat Nieke Kühne, in Northeim ausgebildete Handball-Nationalspielerin © Kathrin Plikat

Sensationeller Erfolg für Nieke Kühne, beim Northeimer HC ausgebildete Handball-Nationalspielerin!

Vinnhorst / Northeim - Sie gewann am Sonntag mit ihrem Team vom TV Hannover-Badenstedt das Final-Four-Turnier der weiblichen B-Jugend im Sportzentrum in Vinnhorst und krönte sich damit zur Deutschen Meisterin. Im Finale setzten sich Kühne und Co mit 25:17 (13:6) gegen die HSG Blomberg-Lippe durch. Kurios: Genau zu diesem Verein wechselt Nieke Kühne nun, um dort den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn zu machen. Die Ex-Northeimerin war es auch, die zu Beginn der zweiten Halbzeit den Deckel auf die Partie machte, als sie mit einem Doppelschlag erst auf 18:10 und dann sogar auf 19:10 erhöhte. Am Ende kam Kühne auf sieben Treffer.

Im Halbfinale am Samstag hatte sich Hannover-Badenstedt erst am Ende souverän 30:23 gegen den HC Erlangen behauptet. Zur Pause hatten die Gastgeberinnen noch 12:13 hinten gelegen. Kühne traf sechs Mal. (Marco Washausen)