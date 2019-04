Northeimer HC erwartet Hannover-Badenstedt zum letzten Heimspiel

Letztes Heimspiel: Anastasia Junghans beendet nach der Saison ihre Laufbahn in der 1. Mannschaft.

Zwei Spieltage vor Schluss und noch ein fehlender Punkt: Am Sonntag wollen die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC den Schlussstrich unter eine verkorkste zweite Saisonhälfte setzen.

Damit alles klappt, hofft die Mannschaft auf die Unterstützung des heimischen Publikums, wenn es ab 16 Uhr in der Schuhwallhalle gegen den Tabellendritten TV Hannover-Badenstedt II geht.

Dann soll, nach Wunsch von Trainer Carsten Barnkothe, möglichst nahtlos an das Hinspiel in Hannover angeknüpft werden. 24:20 gewann der NHC auswärts gegen die Reserve des zukünftigen Zweitligisten TV Hannover-Badenstedt und stand damals zur Saisonmitte auf dem starken dritten Platz. Doch dann häuften sich vor allem im Angriff Pannen und Misserfolge, die auch am Nervenkostüm der Spielerinnen zehrten. Einigen Lichtblicken folgten Tiefs gegen schlagbare Mannschaften, die im 9:24-Desaster gegen Wolfsburg vor zwei Wochen endeten. Doch Barnkothe ist mittlerweile wieder zuversichtlich. „Die Mannschaft hat gut trainiert und sich intern zusammengesetzt. Wir wollen einen positiven Schlusspunkt setzen und konzentrieren uns dann auf die nächste Saison.“

Denn nach dem großen Umbruch 2018 wird das Team erneut zwei wichtige Abgänge zu bewältigen haben: Merle Ziegler zieht sich aus beruflichen Gründen aus der 1. Mannschaft zurück. Und auch Anastasia Junghans, die bereits letztes Jahr verabschiedet wurde, macht nun ernst und beendet ihre Oberliga-Karriere. Noch stehen keine Neuzugänge fest, aber Barnkothe ist zuversichtlich, auch künftig wieder ein schlagkräftiges Team stellen zu können.