Die Handballerinnen  des Northeimer HC trainieren wieder

Northeim – Auch die Handballerinnen des Northeimer HC sind wieder im Training.

Bei kühlen Temperaturen legten die 20 Spielerinnen aus der Ober- und der Landesliga am Montagabend auf der Tartanbahn der BBS II wieder los. Ausdauer und Schnelligkeit, aber auch Körperbeherrschung standen auf dem Trainingsplan des Trainerduos Yvonne Wode/Uwe Kurzawa. Bevor Anfang August die ersten Testspiele terminiert sind, werden beide Mannschaften in den kommenden Wochen gemeinsam an Kraft und Kondition feilen.

Das erste Oberligaspiel des NHC steigt am 8. September gegen SV Altencelle. Einen Tag vorher startet die Northeimer Reserve in der Landesliga gegen die HSG Nord-Edemissen. zaj