Heimspiel für die HSG Göttingen, HG Rosdorf-Grone auf Reisen

In Bedrängnis: Göttingens Michelle Rösler (links), hi er gegen Northeims Tanja Weitemeier, ist eine der Torgaranten.

Göttingen – Im Aufsteigerduell zur Saisonpremiere in der Handball-Oberliga der Frauen geht es für die HG Rosdorf-Grone zum HV Lüneburg. Die HSG Göttingen startet mit einem Heimspiel in die Saison. Gegner ist der letztjährige Tabellenzweite TV Hannover Badenstedt II.

HV Lüneburg - HG Rosdorf-Grone (Sa., 17 Uhr). „Wir wollen mit einer guten Leistung die letzten etwas holprigen Testspiele vergessen machen“, sagt der neue HG-Trainer Sascha Heiligenstadt. Angeschlagen sind Miriam Leonard und Maite Gutenberg. Beide sind mit dem Knöchel umgeknickt. Doch hofft Heiligenstadt auf den Einsatz der beiden Routiniers in Lüneburg. „Wir wollen spielen, was wir können, nicht so sehr schon mit Druck nach Lösungen suchen, sondern uns Selbstvertrauen möglichst mit einem Erfolgserlebnis holen“, sagt der HG-Coach. Er weiß um die kämpferischen Stärken der Teams aus der Lüneburger Heide.

HSG Göttingen - TV Hannover-Badenstedt II (So., 17 Uhr). Von einer „Wundertüte“ spricht HSG-Trainer Uwe Viebrans mit Blick auf den Premierengegner. „Ich habe immer gern ein Heimspiel zu Beginn, bei dem wir uns gleich unseren Fans präsentieren können“, sagt Viebrans, der den TVB überhaupt nicht einzuschätzen vermag. Die erste Mannschaft sei in der dritten Liga Meister geworden, habe aber das Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen.

In dieser Saison sollen die Nachwuchsspielerinnen aus der letztjährigen A-Jugend in die zweite Mannschaft eingebunden werden, so Viebrans’ Vermutung. Bis auf Vivian Tischer, die noch im Urlaub weilt, stehen dem HSG-Coach sämtliche Spielerinnen zur Verfügung. wg/gsd