HSG Göttingen reist zum Abstiegsduell nach Lüneburg

Handball-Oberliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Dreikampf am Kreis: Rosdorfs Teresa Neidthardt (am Ball) gegen die HSGerinnen Nadine Bause (links) und Lara Meroth. © HUBERT JELINEK/GSD

Das dürfte schon ein vorentscheidendes Spiel für die HSG Göttingen in der Handball-Oberliga der Frauen werden! Am Samstag ist der Tabellenvorletzte bei Aufsteiger und Schlusslicht Lüneburg zu Gast. Die Rosdorferinnen erwarten mit Osnabrück den zweiten Neuling in der Sporthalle am Siedlungsweg.