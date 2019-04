HSG-Schützenhilfe für Plesse und Northeim 

Göttingen – Vorletzter Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen: Die HSG Göttingen fährt zu ihrem letzten Auswärtsspiel nach Celle, während Absteiger Geismar den stark gefährdeten VfL Wolfsburg erwartet (beide Sonntag um 15 Uhr).

SV Altencelle – HSG Göttingen.Mit 30:18-Punkten steht die HSG auf einem guten fünften Rang und hat noch Chancen, eventuell noch einen oder gar zwei Plätze gutzumachen. Nach Spitzenreiter HSC Hannover (771) und Hannover-Badenstedt (720) haben die Göttingerinnen mit 710 Treffern die drittmeisten Tore in Oberliga geworfen. Am meisten dazu beigetragen hat Janina Schmieding: In den bisherigen 24 Partien erzielte sie 164 Treffer, was einem Schnitt von 6,8 pro Spiel entspricht und Platz eins in der Liga bedeutet. Northeims Tanja Weitemeier ist Zweite (158), die HSGerin Michelle Rösler Sechste (150). Maike Rombach (HSG Plesse) ist Achte mit 143 Treffern. „Wir wollen mit einem Sieg in Celle Plesse und Northeim noch Schützenhilfe leisten“, sagt HSG-Trainer Uwe Viebrans, der sich über eine „super-erfolgreiche Saison“ seiner Mannschaft freut. „Wir spielen doch lieber gegen diese beiden Mannschaften, als eine lange Auswärtsfahrt zu haben.“ Alle Spielerinnen sind dabei.

MTV Geismar – VfL Wolfsburg. Für den nach nur einer Oberliga-Saison als Absteiger feststehenden Aufsteiger Geismar geht es nur noch darum, sich ehrenvoll aus der 4. Liga zu verabschieden. Die Abstiegsfrage ist bei neun Zählern Rückstand auf den Drittletzten aus der VW-Stadt längst geklärt. Nur vier Siege in 24 Spielen reichen zum Klassenerhalt nicht aus. haz/gsd