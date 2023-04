In dieser Saison ist der Wurm drin: Personalsorgen beim Northeimer HC vor Heimspiel gegen Großenheidorn

Nach dem Heimsieg gegen Wolfsburg hatten die Northeimer Oberliga-Handballerinnen Grund zum Jubeln. Es folgten jedoch drei Niederlagen. Am Sonntag kommt nun der MTV Großenheidorn an den Schuhwall. © Northeimer HC

Erneut schlechte Nachrichten für Carsten Barnkothe, den Trainer der Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC: Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den MTV Großenheidorn am Sonntag ab 17 Uhr fallen mit Marie Barnkothe und Elisa Müller gleich zwei wichtige Spielerinnen aus. Eine große Bürde für die Schwarz-Gelben, die dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchen.

Northeim – „In dieser Saison ist der Wurm drin.“ So die Reaktion des Coaches nach dem Mittwoch-Training. In der Vorbereitung auf die Begegnung gegen den direkten Tabellennachbarn verdrehte sich Marie Barnkothe erneut das vorgeschädigte Knie. Erst nach dem MRT am Freitag wird feststehen, ob sie - wie ihre Schwester Sina - unters Messer muss. „In jedem Fall ist die Saison für Marie beendet“, sagt Barnkothe.

Und mehr noch. Auch Elisa Müller ist Sonntag nicht dabei. Sie ist erkrankt und hat kommende Woche außerdem Abiturprüfungen. Für den Coach keine Frage. „Abi ist selbstverständlich wichtiger als alle Spiele.“

Der letzte NHC-Sieg liegt bereits einige Spieltage zurück. Seitdem tritt das Team auf Rang elf (15:27 Punkte) auf der Stelle. List (13:27) und Plesse-Hardenberg (11:31) sind in Lauerstellung. An diesem Wochenende empfängt List vor heimischem Publikum nun den starken Tabellendritten Peine und dürfte wohl leer ausgehen. Plesse allerdings fährt zu Schlusslicht Braunschweig und könnte weiter Boden gutmachen. Da würden den Northeimerinnen zwei Punkte gegen Großenheidorn (16:24) bestens zu Gesicht stehen. „Elisa war zuletzt in der Abwehr ein echtes Bollwerk“, bedauert Carsten Barnkothe den Ausfall. Für Marie Barnkothe wird Lena Kobbe einspringen, die ihrer Mitspielerin bereits öfter Pausen verschaffte. „Auch wenn die Konstellation ausgesprochen unglücklich ist, wird unser Team natürlich alles geben, um zu siegen und mit Großenheidorn den Platz zu tauschen“, sagt Barnkothe. „Aber leicht wird das nicht.“ (Axel Janßen)