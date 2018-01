Knackt die HSG ihre Sieglos-Serie?

Handball-Oberliga Frauen: Derby gegen Northeim

+ HSG-Torjägerin Michelle Rösler (am Ball) im Anflug: Im Derby gegen Northeim ist auch sie wieder gefordert. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Von den beiden Göttinger Teams in der Handball-Oberliga der Frauen ist an diesem Sonntag (16 Uhr, BBS Sporthalle Godehardstraße) nur die HSG im Derby gegen Northeim „auf der Platte“. Die Rosdorferinnen sind an diesem Wochenende spielfrei.