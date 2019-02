Der Knoten des Northeimer HC soll endlich platzen

Sonntag kommt Altencelle

+ © Hubert Jelinek Mit vollem Einsatz, wie hier Sina Barnkothe im Spiel gegen die HSG Göttingen mit Janina Schmieding, will der NHC am Sonntag am Schuhwall punkten. © Hubert Jelinek

Northeim – Wieder nur mit einer Rumpfmannschaft treten die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Sonntag ab 17 Uhr zum Heimspiel an. Doch auch mit lediglich neun Feldspielerinnen, dazu Yvonne Wode und Torfrau Carolin Rien aus der Landesliga-Truppe, will das Barnkothe-Team die zuletzt schwankenden Leistungen gegen den Tabellenelften SV Altencelle stabilisieren.