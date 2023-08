Mit einem Heimspiel in die neue Saison: Der Northeimer HC trifft am Freitag auf den MTV Peine

Gute Laune beim NHC: So soll das möglichst auch am Freitagabend nach dem Saisondebüt in der Schuhwallhalle aussehen. © Spieker Fotografie

Es wird ernst für die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC. Am Freitag kommt ab 20 Uhr mit dem MTV Peine zum Saisonstart gleich der erste schwere Gegner in die Schuhwallhalle. Und Trainer Carsten Barnkothe kann nach Jahren der Verletzungsmisere endlich mit voller Kapelle aufwarten.

Northeim – Gleich vier Ausfälle mit schweren Knieverletzungen hatte das Team in den vergangenen 18 Monaten zu verkraften. Etliche Stammspielerinnen mussten immer wieder mal passen, was im Kampf um den Klassenerhalt endete. Doch nun lichtet sich das Lazarett: Elisa Müller kam bereits zur Saisonmitte 22/23 ins Team zurück, am vergangenen Wochenende zeigte Sina Barnkothe-Seekamp mit ihren ersten Toren nach mehr als einjähriger Verletzung ihren Ehrgeiz. Abwehr- und Kreisspezialistin Juliana Lösky-Stöpler wird - wie Co-Trainerin Annika Strupeit - im Winter das Team verstärken. Hinzu kommen die Schwestern im Tor, Franziska und Emma Post (mit Carolin Rien als Back-up), Leistungsträgerin Tanja Weitemeier, Marie Barnkothe (immer öfter auch halbrechts im Rückraum), Cosima Schütze, Jette Knoke, Johanna Starre und Alina Lucenko. Nur noch bis zum Beginn ihres Studiums Anfang Oktober ist Emily Wehrmarker an Bord, die außen Akzente setzte. Neu im Team sind Juliana Penner und Lotte Betke aus der eigenen Jugend sowie Rückkehrerin Anna Junghans, die nach zweifacher Babypause weiterhin Lust auf Handball hat.

Die Frage nach dem Saisonziel stellt sich für Trainer Barnkothe nicht. Nach Jahren des Abstiegskampfes und einem kleinen Kader ist der Verbleib in der zukünftig eingleisigen Oberliga angepeilt. „Regionalliga heißt gleich weite Fahrten - verbunden mit noch höheren Kosten für den Kader“, stellt er nüchtern fest.

Auch in diesem Jahr führen den NHC die Reisen bereits bis an die niederländische Grenze. Mit der eingleisigen niedersächsisch-bremischen Liga kommen in einem Jahr noch Teams hinzu, die bisher in der Nordsee-Liga spielen. So wird die obere Hälfte ab Platz zwei beider Ligen ab der Saison 2024/25 die Regionalliga bilden, die Teams darunter bleiben in der Oberliga. Ein Absteiger wird in die neuen Verbandsligen wandern.

Mit der Einführung der Regionalliga sollen die leistungsstarken Teams der beiden Oberligen eine neue zugkräftige Spielklasse bilden, um die bisher eklatante Lücke zwischen 3. Liga und Oberliga zu füllen. In den vergangenen Jahren konnte sich kaum ein Team im semi-professionellen Handball etablieren. Zudem scheuten viele Oberliga-Vereine die hohen Fahrt- und Kaderkosten.

Northeims Gegner Peine hat sich bereits mit drittliga-erfahrenen Spielerinnen verstärkt. Mit Rückkehrerin Marleen Lang vom MTV Braunschweig, Talent Fiona Temme (Hannover-Badenstedt) und Ines Wottschell von Drittliga-Absteiger Altencelle hat Trainer Daniel Reckel drei hochkarätige Neuzugänge ins Team bekommen. Vor allem Kaderspielerin Temme und Rechtsaußen Wottschell werden die NHC-Abwehr auf die Probe stellen. Während Reckel sein Team im oberen Tabellendrittel ansiedelt, setzt Wottschel sich den dritten Tabellenplatz zum Ziel. Angesichts des eingespielten und auf wichtigen Positionen verstärkten Kaders sicher kein Ding der Unmöglichkeit.

(Axel Janßen)