Nach 26:23 in Rosdorf: Plesser Frauen feiern Titel und Aufstieg

+ Wenn Sarah Strahlke trifft... In der zweiten Halbzeit steuerte die HSGerin vier Tore zum Sieg bei. Rechts Rosdorfs Zara Moschner.

Göttingen. 18.47 Uhr am Samstag in der Sporthalle am Siedlungsweg: Schlusssirene im Spiel der Oberliga-Handballerinnen zwischen der HG Rosdorf-Grone und der HSG Plesse-Hardenberg. Riesenjubel bei den Gästen, die mit 26:23 (13:8) gewannen und nun in die 3. Handball-Bundesliga aufsteigen. Noch in der Halle begannen die von mehr als 100 Fans begleiteten HSGerinnen zu feiern, verpassten Trainer Tim Becker wenige Minuten später die obligatorische Sektdusche – das kann bei so einem freudigen Ereignis nicht ausbleiben.