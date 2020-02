Nach drei Siegen in Serie tritt der Northeimer HC in Hildesheim an

Los geht es am Samstagabend um 20 Uhr

+ © Hubert Jelinek Kann Northeim weiter jubeln? Juliana Lösky und Co gewannen die vergangenen drei Spiele. © Hubert Jelinek

Northeim – Zur ungeliebten Anwurfzeit am Samstag ab 20 Uhr treten die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC bei Eintracht Hildesheim an. Trainer Carsten Barnkothe erwartet zwar ein schweres Spiel, doch sein Team (Platz sechs) will mit dem Schwung von drei Siegen in Folge den Auswärtsfluch gegen diesen Kontrahenten brechen.