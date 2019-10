Nieke Kühne trumpft in der U15-Nationalmannschaft auf

Beste Laune herrschte nach dem Turniersieg bei der U15-Nationalmannschaft in Zakopane. Nieke Kühne (Mitte, hintere Reihe) gelangen im letzten und entscheidenden Spiel stolze zehn Tore.

Northeim / Zakopane – Keine Ferien für Nachwuchs-Handballerin Nieke Kühne: Das große Talent vom Northeimer HC, das sowohl bei den B-Juniorinnen als auch in der Oberligamannschaft der Frauen zum Einsatz kommt, bestritt statt ruhiger Ferien eine Trainingswoche mit der deutschen U15-Nationalmannschaft.

Anschließend ging es ins polnische Zakopane, wo Testspiele gegen Weißrussland und zwei Mannschaften des Turniergastgebers auf dem Spielplan standen. Und diese anstrengenden Tage haben sich für die Northeimerin mehr als gelohnt.

Nachdem zu Beginn Weißrussland mit 39:27 von der Platte gefegt wurde (Kühne warf ein Tor), gelang tags darauf gegen die 2. Mannschaft der Polinnen ein 36:21 (Kühne traf doppelt). Richtig spannend wurde es Sonntag gegen die 1. Vertretung des Gastgebers: Nachdem die deutsche Auswahl sich einen scheinbar sicheren Fünf-Tore-Vorsprung erspielt hatte, kämpften die Polinnen sich zurück und blieben hartnäckig am Gegner dran. Doch mit einer überragenden Nieke Kühn, die mit zehn Toren zur Spielerin des Matches gekürt wurde, gelang am Ende ein knappes 28:27.

„Das war ein aufregendes Spiel, aus dem wir gut lernen können. Und am Ende dann so knapp zu gewinnen, macht natürlich am meisten Spaß“, erklärte die Nachwuchs-Nationalspielerin anschließend, bevor es auf den langen Weg nach Hause ging.