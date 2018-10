Der Northeimer HC empfängt Geismar zum Derby

Anwurf am Schuhwall am Sonntag um 17 Uhr

+ © Stefan Barbeln Zuletzt in blendender Form: Torhüterin Franziska Post und ihr NHC spielen gegen Geismar. © Stefan Barbeln

Northeim. Zum ersten Derby der Saison kommt es am Sonntag ab 17 Uhr in der Schuhwallhalle. Dann haben die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC den Nachbarn MTV Geismar zu Besuch. Am nächsten Wochenende tritt der NHC dann bei der HSG Plesse-Hardenberg in Bovenden an.